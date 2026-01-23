Реклама

Бывший СССР
07:49, 23 января 2026

Названа причина энергетического кризиса на Украине

Эксперт Леонков: Киев больше не может рассчитывать на западные кредиты
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина больше не может рассчитывать на западные кредиты и оборудование для восстановления энергосети. Об этом рассказал российский военный эксперт Алексей Леонков, пишет РИА Новости.

«Если раньше на Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось уже на европейское оборудование, то в этом году таких возможностей уже практически нет», — подчеркнул он.

По словам Леонкова, когда будут разрушаться подстанции, трансформаторные станции, это приведет к тому, что ремонтный фонд с такими последствиями не справится. Он и сейчас не справляется, уточнил эксперт.

По его словам, ранее Киев восстанавливал работоспособность оборудования «в том числе за счет кредитов от Запада».

Накануне глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким предупредил местных жителей, что прогнозы по энергетике плохие.

До этого стало известно, что жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии.

