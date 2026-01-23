Названа причина смерти женщины и двух ее детей в частном доме в российском городе

СК: Причиной смерти женщины и двоих детей в Волжском мог стать угарный газ

Причиной смерти женщины и двоих детей, найденных в частном доме в Волжском, мог стать угарный газ. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram.

Как установило ведомство, местную жительницу и ее детей без признаков жизни обнаружили 22 января на улице Украинской. По предварительным данным, дом газифицирован, а также может отапливаться при помощи котла и дровяной печи. Следователи выяснили, что на момент происшествия задвижка вентиляции была закрыта и, вероятно, неисправна. По мнению специалистов, это могло привести к скоплению в помещении продуктов горения.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

О телах, обнаруженных в российском городе, стало известно 23 января, однако какие-либо подробности не приводились.

Ранее сразу шесть человек насмерть отравились угарным газом в городе Балаково Саратовской области. Тела четверых взрослых и двоих детей в возрасте девяти и четырех лет обнаружили в квартире на улице Академика Жука.

