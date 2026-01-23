Опубликован рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента одобряют 80 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Противоположное мнение о деятельности президента высказали 10 процентов опрошенных, еще 10 процентов не определились. Кроме того, 79 процентов респондентов заявили о доверии к Путину. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 9 процентов затруднились с ответом на вопрос.
Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 16 по 18 января в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
Ранее Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». После публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире.