Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 23 января 2026Россия

Опубликован рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 80 процентов россиян одобряют работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента одобряют 80 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположное мнение о деятельности президента высказали 10 процентов опрошенных, еще 10 процентов не определились. Кроме того, 79 процентов респондентов заявили о доверии к Путину. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 9 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 16 по 18 января в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». После публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В граничащей с Россией стране рассказали о пяти попытках революции

    Названа новая проблема для торговли российской нефтью

    Найдена свидетельница пропажи российского подростка

    Россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти 3 миллиона рублей

    Военный эксперт высказался о продвижении российских войск в приграничье

    Маск запустит продажи роботов Tesla

    Названа причина роста цен на новые машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok