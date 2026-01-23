Реклама

18:51, 23 января 2026

Опытная путешественница назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jack Cousin / Shutterstock / Fotodom

Опытная путешественница и тревел-журналистка назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок». Об этом она рассказала в статье для Business Insider.

Так, Шантель Кинси объяснила, что девушки предпочитают популярным в соцсетях курортам комфортные и безопасные направления. Автор поделилась, что время от времени она организовывает такие поездки, благодаря чему составила свой личный рейтинг. На первом месте оказался британский город Йорк, где легко передвигаться пешком. Кроме того, там есть множество бутиков и пабов.

Вторую строчку занял населенный пункт Убуд на индонезийском острове Бали. В этом месте можно отдыхать на природе, посещать храмы и питаться в ресторанах. Замкнула тройку лидеров Санта-Барбара, Калифорния. «Благодаря примерно трем сотням солнечных дней в году, первоклассным винодельням, белоснежным зданиям и прекрасной береговой линии, Санта-Барбара — отличное место для путешествий», — пояснила Кинси.

Ранее другая блогерша посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто, чтобы не привлекать к себе внимание. Она подчеркнула, что безопаснее всего «выглядеть как мальчик».

