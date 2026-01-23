Отец похищенного в российском городе подростка обратился к арендодателям

Отец похищенного в Красноярске подростка призвал проверить квартиры в аренде

Бизнесмен Андрей Каплей, 14-летнего сына которого похитили неизвестные, призвал арендодателей проверить свои квартиры и дома. Свое обращение он сделал в разговоре с «Известиями».

Каплей подчеркнул, что сданное в аренду жилье могут использовать аферисты для проживания несовершеннолетних, которыми они манипулируют. «Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет», — попросил мужчина.

Предприниматель заявил, что очень переживает за сына.

О пропаже подростка сообщалось ранее. После его исчезновения неизвестные связались с отцом мальчика — бизнесменом Андреем Каплей. Они потребовали от мужчины 350 тысяч долларов (более 26,5 миллиона рублей) в качестве выкупа за сына.