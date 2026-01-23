Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 23 января 2026Силовые структуры

Отец похищенного в российском городе подростка обратился к арендодателям

Отец похищенного в Красноярске подростка призвал проверить квартиры в аренде
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бизнесмен Андрей Каплей, 14-летнего сына которого похитили неизвестные, призвал арендодателей проверить свои квартиры и дома. Свое обращение он сделал в разговоре с «Известиями».

Каплей подчеркнул, что сданное в аренду жилье могут использовать аферисты для проживания несовершеннолетних, которыми они манипулируют. «Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет», — попросил мужчина.

Предприниматель заявил, что очень переживает за сына.

О пропаже подростка сообщалось ранее. После его исчезновения неизвестные связались с отцом мальчика — бизнесменом Андреем Каплей. Они потребовали от мужчины 350 тысяч долларов (более 26,5 миллиона рублей) в качестве выкупа за сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан ответил на выпады Зеленского

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Акции Ubisoft обрушились. Сможет ли создатель Assassin's Creed и Far Cry это пережить?

    Степаненко заподозрили в романе с мужчиной моложе нее

    Появилась информация о пострадавших на загоревшейся после атаки БПЛА российской нефтебазе

    В России высказались об ожиданиях от трехсторонних переговоров с США и Украиной

    В России подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

    Найден способ выявления болезней сердца задолго до первых симптомов

    Модели Перминовой потребовалась операция после скандального тура в Куршевель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok