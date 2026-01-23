У отца похищенного в Красноярске подростка пропали три миллиона рублей из сейфа

В Красноярске пропал 14-летний подросток — вероятно, он был похищен. После пропажи ребенка неизвестные связались с отцом мальчика — бизнесменом Андреем Каплей. Они потребовали от мужчины 350 тысяч долларов (более 26,5 миллиона рублей) в качестве выкупа за сына.

На данный момент правоохранители установили, что подросток ушел из дома с незнакомцем накануне вечером. Тогда же на телефон отца пришло сообщение с требованием выкупа. Также россиянин получил видеообращение от сына, где он просит выполнить требование похитителей.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений. При этом также выдвинута версия, что подросток может находиться под влиянием мошенников.

Полиция сообщает, что разыскивается Капля Николай Андреевич 2011 года рождения ростом около 170 сантиметров. В качестве особых примет мальчика: худощавое телосложение, темно-русые кудрявые волосы и карие глаза

Подросток попросил отца «сделать все»

Сначала на телефон бизнесмена начали поступать сообщения от неизвестных. «Во сколько оцениваешь здоровье сына своего? Понимаю, что у тебя их два, но все же», — говорится в одном из них. Далее было отправлено видео.

Записанный мальчиком ролик попал в сеть. «Папа, ты очень переживаешь, я тоже, я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста», — взывает мальчик.

В конце ролика подросток также называет факт из своей жизни, чтобы доказать, что это не дипфейк.

Кроме ребенка у мужчины, владеющего бизнесом по сдаче коммерческой недвижимости, также пропала крупная денежная сумма — три миллиона рублей, которые хранились в сейфе.

Отец пропавшего мальчика — бизнесмен Андрей Капля. Сообщается, что он — участник рейтинга богатейших бизнесменов края сетевого издания «Проспект Мира» и владелец трех фирм в Красноярске. Также его называют «королем госзаказов»

В одно время с мальчиком пропал еще один ребенок

Кроме сына красноярского бизнесмена в городе 22 января пропала 14-летняя девочка. Дома подростков находятся в нескольких километрах друг от друга, однако эти два случая пока не спешат связывать, так как на данный момент установлено, что дети не были знакомы.

При этом на кадрах с мальчиком, которые сделали камеры наружного видеонаблюдения, видно, что рядом с ним идет, вероятно, девочка-подросток. Однако мать пропавшей школьницы не узнает на этих кадрах свою дочь (как минимум по одежде). При этом в ориентировке на пропавшую Наталью Елькину указана та же одежда, в которую одет человек, идущий рядом с пропавшим сыном предпринимателя на записи: черная куртка и угги.

Известно также, что перед исчезновением школьница поссорилась с матерью. Семья при этом считается благополучной.

В данный момент, по данным следствия, установлена личность таксиста, увозившего мальчика и сопровождавшую его девушку. Уточняется, что за рулем была женщина-водитель. Куда именно их везли, пока неизвестно.

На ситуацию с похищением 14-летнего школьника в Красноярске обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления по Красноярскому краю доложить о ходе расследования.