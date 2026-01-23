Реклама

09:45, 23 января 2026

Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

Похищенный в Красноярске школьник оказался сыном крупного бизнесмена Капли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Похищенный в Красноярске 14-летний школьник оказался сыном крупного бизнесмена Андрея Капли. Об этом сообщает NGS24.

По данным источника, Капля состоит в рейтинге богатейших бизнесменов края «Проспект Мира», его также называют «королем госзаказов». Он владеет тремя фирмами в Красноярске.

Ранее сообщалось, что бизнесмен обратился в следственные органы, где рассказал, что ему пришло сообщение на телефон с требованием о выкупе сына. После этого он получил видеообращение ребенка, который попросил сделать все возможное. Как стало известно ТАСС, речь идет о 350 тысячах долларов.

Известно, что в день пропажи мальчика исчезла также 14-летняя школьница.

