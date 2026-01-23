Просьба похищенного в Красноярске подростка сделать все попала на видео

Похищенный в Красноярске 14-летний подросток прислал отцу видеообращение с просьбой «сделать все». Запись предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Красноярского края.

На кадрах мальчик говорит: «Папа, ты очень переживаешь, я тоже, я очень хочу домой, сделай, пожалуйста, все», также показаны скриншоты переписки отца подростка с похитителем.

Прокуратура Красноярского края контролирует расследование уголовного дела о похищении мальчика из коттеджного поселка Серебряный Бор под Красноярском. Предварительно установлено, что накануне поздним вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали три миллиона рублей. Позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 350 тысяч долларов.

Проверяется версия о том, что подросток действует под влиянием мошенников.