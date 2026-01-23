Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

Отец похищенного в Красноярске подростка заявил, что у сына не было конфликтов

Отец пропавшего подростка из Красноярска заявил, что его сын хорошо учился и занимался спортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главу Следственного комитета России.

У мальчика не было никаких конфликтов с ровесниками.

Накануне бизнесмен обратился к следователям с заявлением о пропаже и возможном похищении 14-летнего сына. Предварительно, подросток ушел из дома с неизвестным человеком вечером в четверг, 22 января, и не вернулся. После этого его отцу поступило сообщение с требованием выкупа, а затем и видеообращение самого ребенка. В нем мальчик просил выполнить выдвинутое требование.

В тот же день в Красноярске пропал еще один ребенок — девочка-подросток. Спустя сутки она вернулась домой.

