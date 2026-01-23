Отправившиеся к озеру Лена в США туристки оказались раздавлены деревом

Дерево упало на двух туристок в Национальном лесу Олимпик в США

Две отправившиеся в поход туристки оказались раздавлены упавшим на них деревом. Об этом сообщило издание KOMO News.

Инцидент произошел 16 января в Национальном лесу Олимпик в штате Вашингтон. 76-летняя Кэтрин Пикард и 70-летняя Кристин Мутчлер направлялись к озеру Лена по туристической тропе. Во время похода на них упало засохшее дерево.

Прибывшие спасатели обнаружили Пикард под стволом, ее кончину объявили на месте происшествия. Мутчлер получила множественные переломы конечностей и травму головы, ее доставили в больницу, однако вскоре жизнь пострадавшей оборвалась. После трагедии Лесная служба Штатов сообщила, что угрозы для других посетителей нет, пешую тропу оставили открытой.

Ранее отправившаяся в поход 80-летняя женщина пять дней пролежала под упавшим деревом и выжила. Спасатели распилили ствол бензопилами и освободили туристку.