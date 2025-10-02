Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:29, 2 октября 2025Путешествия

Отправившаяся в поход 80-летняя женщина пять дней пролежала под упавшим деревом

80-летняя женщина пять дней пролежала под упавшим деревом в Европе и выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: M. Wuchenauer / IMAGO / Globallookpress.com

Отправившаяся в поход в Европе пенсионерка оказалась на несколько дней прижата упавшим на нее деревом. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, родственники 80-летней женщины обратились в полицию 30 сентября, после того как она перестала выходить на связь. Офицеры выяснили, что туристка направилась в горы Эгге, Германия, и обнаружили ее машину неподалеку от телевышки, однако отложили поиски из-за наступления темноты.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024

1 октября в 250 метрах от пешеходной тропы вертолет заметил в подлеске упавшее дерево. Оказалось, что путешественница пролежала под ним пять дней начиная с 27 сентября и выжила. Спасатели распилили ствол бензопилами и освободили туристку. Она была доставлена в критическом состоянии в больницу, сейчас женщина уже идет на поправку.

Ранее в Европе турист отправился в поход и был найден бездыханным несколько месяцев спустя. 55-летний мужчина один путешествовал по туристической тропе на греческом острове Карпатос и пропал.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

    Жители российского города пожаловались на затопленное фекалиями убежище

    Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

    Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске

    Назван срок восстановления Овечкина

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Путин похвалил Трампа

    Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости