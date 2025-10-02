Отправившаяся в поход 80-летняя женщина пять дней пролежала под упавшим деревом

Отправившаяся в поход в Европе пенсионерка оказалась на несколько дней прижата упавшим на нее деревом. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, родственники 80-летней женщины обратились в полицию 30 сентября, после того как она перестала выходить на связь. Офицеры выяснили, что туристка направилась в горы Эгге, Германия, и обнаружили ее машину неподалеку от телевышки, однако отложили поиски из-за наступления темноты.

1 октября в 250 метрах от пешеходной тропы вертолет заметил в подлеске упавшее дерево. Оказалось, что путешественница пролежала под ним пять дней начиная с 27 сентября и выжила. Спасатели распилили ствол бензопилами и освободили туристку. Она была доставлена в критическом состоянии в больницу, сейчас женщина уже идет на поправку.

