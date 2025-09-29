В Европе турист отправился в поход и был найден бездыханным несколько месяцев спустя

The Sun: В Греции нашли бездыханным 55-летнего туриста, пропавшего в июне

Британский турист отправился в поход на одном из островов Европы и был найден бездыханным несколько месяцев спустя. Об этом пишет газета The Sun.

В конце июня 55-летний путешественник отправился пешком в одиночку по туристической тропе на греческом острове Карпатос и пропал. Последний раз его видели живым 27 июня в деревне Тристомо — по словам местного жителя, британец спросил у него дорогу.

Туриста нашли бездыханным на острове 27 сентября, спустя три месяца после пропажи. Причина, из-за которой британцу не удалось выжить, будет понятна после проведения вскрытия. Уточняется, что выбранный им маршрут для похода считается труднопроходимым.

Ранее турист отправился в поход в горы Индии по запрещенному маршруту и не выжил. 27-летний мужчина и его друг не знали о местных ограничениях на высокогорный трекинг в зимнее время.