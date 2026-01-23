Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 23 января 2026Россия

Песков рассказал о работе по урегулированию на Украине

Песков: Работа по урегулированию на Украине продвигается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о приближении сторон к окончанию конфликта на Украине и подчеркнул, что работа по урегулированию на Украине продвигается.

«Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — рассказал он.

Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Зеленскому предрекли суд за совершенные в ходе вооруженного конфликта ошибки

    40-летняя Ирина Шейк снялась без трусов для иностранного издания

    Участники переговоров в Абу-Даби согласились продолжить диалог

    Первый день переговоров в ОАЭ по Украине завершился

    Стало известно о планах США и Евросоюза по восстановлению Украины

    Песков рассказал о работе по урегулированию на Украине

    Пушилин допустил увеличение территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok