Песков рассказал о работе по урегулированию на Украине

Песков: Работа по урегулированию на Украине продвигается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о приближении сторон к окончанию конфликта на Украине и подчеркнул, что работа по урегулированию на Украине продвигается.

«Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — рассказал он.

Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», — отметил он.