Пленный боец ВСУ рассказал о бережном отношении к технике в украинской армии

ТАСС: ВСУ берегут технику, отправляя солдат пешком

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении бережет технику, из-за чего военнослужащим приходятся передвигаться пешком. Об этом рассказал пленный украинский боец Богдан Лукевич в беседе с ТАСС.

«Техники вообще никакой нет, просто броня (бронетехника) просто, чтобы довезти (солдат) на позицию. И то (командование) ее бережет, (солдаты) пешком ходят очень большие маршруты», — рассказал Лукевич.

Ранее сообщалось, что на передовых позициях ВСУ в Сумской области командование все чаще задействует бойцов, подписавших контракт по программе 18-24.

