На позициях ВСУ в Сумской области стали чаще замечать одну категорию военных

В Сумской области стали чаще замечать подписавших молодежный контракт бойцов ВСУ

На передовых позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области командование все чаще задействует бойцов, подписавших контракт по программе 18-24. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что среди этой категории военнослужащих фиксируются большие потери.

Газета l'Antidiplomatico писала, что запущенная на Украине программа мобилизации молодежи провалилась. Несмотря на заманчивую перспективу денежного вознаграждения размере более 20 тысяч евро, субсидированных кредитов и финансируемого государством обучения, многие молодые украинцы не откликнулись на этот призыв.

Ранее на Украине попытались оригинально прорекламировать «молодежный контракт» для юношей в возрасте от 18 до 24 лет. Например, выпускалась реклама такого контракта в стиле компьютерной игры GTA, в которой предлагалось получить «миссию на миллион».