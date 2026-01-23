ТАСС: В бригаде у наемников крали почти $2 тыс. ежемесячно

Командование 47-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно не доплачивало наемникам почти две тысячи долларов, присваивая деньги себе. О кражах рассказал пленный колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос, его слова приводит ТАСС.

«47-я бригада — это та, которая, так сказать, воровала деньги у колумбийцев. Им платили только 12 миллионов (колумбийских песо) (3,25 тысячи долларов), а остальные 7 миллионов (1,9 тысячи долларов) воровали», — рассказал наемник.

Ранее стало известно, что иностранные наемники из Колумбии, сражающиеся на стороне ВСУ, в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием.