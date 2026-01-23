Реклама

14:49, 23 января 2026Силовые структуры

Поджигательнице российского отдела полиции дали срок

В Петербурге россиянке дали 10 лет за попытку поджога полицейского участка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Санкт-Петербурге к десяти годам колонии приговорили россиянку Анну Осипову, атаковавшую в мае 2025 года отдел полиции на улице Кораблестроителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным следствия, женщина метнула в участок три бутылки с зажигательной смесью, следуя инструкции от неизвестного, который координировал ее действия в мессенджере. Куратор также помог изготовить заряды, рассказав, что для этого необходимо купить канистру с бензином. Уголовное дело в отношении неизвестного координатора выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе административное здание забросали коктейлями Молотова.

