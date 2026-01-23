Полчища медуз на Мальдивах напали на российских туристов

Медузы ужалили россиян во время дайвинга на Мальдивах

Полчища медуз ужалили российских туристов во время дайвинга на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что соотечественники отправились смотреть на тигровых акул, но вместо этого наткнулись на большое количество медуз. Все находившиеся в воде отдыхающие получили ожоги. Следы от них держались около месяца.

Тяжелее всего пришлось россиянке, которую ужалили в область ключицы — у нее началась аллергическая реакция, сопровождаемая кашлем, чиханием, покраснением кожи. После укола ей стало легче.

Кроме того, некоторые туристы стали замечать черные точки в месте укусов. Их происхождение неизвестно, однако предполагается, что это частички щупалец медуз.

Ранее в Таиланде несколько туристов, в том числе и одна россиянка, подверглись нападению медуз. У туристки началось сильное жжение кожи.