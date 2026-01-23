Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 23 января 2026Путешествия

Полчища медуз на Мальдивах напали на российских туристов

Медузы ужалили россиян во время дайвинга на Мальдивах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Baza

Полчища медуз ужалили российских туристов во время дайвинга на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что соотечественники отправились смотреть на тигровых акул, но вместо этого наткнулись на большое количество медуз. Все находившиеся в воде отдыхающие получили ожоги. Следы от них держались около месяца.

Тяжелее всего пришлось россиянке, которую ужалили в область ключицы — у нее началась аллергическая реакция, сопровождаемая кашлем, чиханием, покраснением кожи. После укола ей стало легче.

Кроме того, некоторые туристы стали замечать черные точки в месте укусов. Их происхождение неизвестно, однако предполагается, что это частички щупалец медуз.

Ранее в Таиланде несколько туристов, в том числе и одна россиянка, подверглись нападению медуз. У туристки началось сильное жжение кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

    Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

    Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

    В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

    Доллару предсказали худшую неделю из-за политического кошмара

    Российский чиновник допустил халатность при ремонте необходимых при пожарах конструкций

    Россиянин избежал колонии за отравление 9 человек угарным газом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok