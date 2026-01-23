Появилась версия о влиянии мошенников на объявившего о похищении российского подростка

Брат объявившего о похищении в Красноярске: Юноша был под влиянием мошенников

У старшего брата 14-летнего подростка, который объявил о своем похищении в Красноярске, появилась версия о том, что юноша был под влиянием мошенников. Своим видением на ситуацию россиянин поделился с изданием «Подъем».

Родственник подростка отрицает, что тот находился с кем-то в сговоре. Старший брат также уверен, что школьник не смог бы сам распилить сейфы и вынести деньги.

«Он еще ребенок и спокойно мог повестись на то, что ему могли сказать со стороны противоположного пола или просто внушающего человека», — отметил россиянин.

До этого стало известно, что пропавший в Красноярске подросток нашелся в съемной квартире с девушкой.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что с несовершеннолетним все в порядке.

Накануне бизнесмен обратился к следователям с заявлением о пропаже и возможном похищении 14-летнего сына. Предварительно, подросток ушел из дома с неизвестным человеком вечером 22 января и не вернулся.

Затем родителю поступило сообщение с требованием выкупа. Также было прислано видеообращение от самого школьника. В нем подросток умолял отца выполнить выдвинутое требование.