Пожар на Славянской ТЭС сняли на видео

На Славянской ТЭС начался пожар после удара

На Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) начался пожар после удара. Возгорание сняли на видео, опубликованное Telegram-каналом «Военкоры русской весны».

«На Славянской ТЭС в оккупированной части ДНР сильный пожар после прилета управляемых авиабомб (ФАБ с УМПК)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.