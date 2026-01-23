Преследующий россиянку поклонник-украинец пробрался в ее квартиру и совершил одно действие

Mash: Преследующий москвичку поклонник из Украины пробрался в ее квартиру

Поклонник из Украины, преследующий жительницу Москвы длительное время, пробрался в ее квартиру и совершил одно действие. Он побрился ее станком Venus. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, 47-летняя россиянка познакомилась с 57-летним мужчиной в 2022 году. Он представился военным в отставке и постоянно называл себя «настоящим хохлом». Общение между ними не сложилось. Тем не менее ухажер начал ходить за горожанкой по пятам.

В один из дней москвичка забыла закрыть дверь в свою квартиру. Вернувшись, она обнаружила сталкера в ванной. Там он воспользовался ее принадлежностями для бритья.

Сотрудники полиции, как утверждает женщина, долгое время игнорировали ситуацию. Заявление было принято только тогда, когда поклонник стал караулить россиянку у дома ежедневно.

Москвичка намерена наказать украинца за преследования и незаконное проникновение в ее жилище.

