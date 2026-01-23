Причастность девушки к похищению российского подростка проверят

СК оценит роль сургутянки в похищении 14-летнего подростка из Красноярска

Следователи проверят причастность 18-летней девушки к похищению подростка из Красноярска, вместе с которым ее нашли на съемной квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк Следственного комитета (СК) России.

«Действиям и роли девушки в совершенном преступлении будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что девушка, которая могла принять участие в афере с якобы похищением подростка, приехала в Красноярск из Сургута. Именно она встретила 14-летнего мальчика и отвела на съемную квартиру, откуда тот отправил требование выкупа в размере 30 миллионов рублей. После этого молодые люди перестали выходить на связь, так как ждали новых инструкций от мошенников.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец – известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. На следующий день подростка нашли на съемной квартире.

