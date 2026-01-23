Приказ Минобороны о списанных кораблях оказался фейковым

Приказ Минобороны о состоянии списанных кораблей оказался фейковым

Информация о том, что Минобороны России выпустило приказ о пересмотре состояния списанных кораблей, оказалась недостоверной. Публикация появилась под якобы авторством военкора Дмитрия Стешина.

В ней утверждается, что главкому ВМФ поручено до 1 марта провести полную инвентаризацию и техосмотр — от старых дизельных лодок до фрегатов. Прямо прописаны «альтернативные источники комплектующих» и «отечественные аналоги». Автор публикации пишет, что это решение говорит не о капитуляции перед санкциями, а является жестким ответом на них. «Мы не плачем «нет запчастей», а чиним, модернизируем и усиливаем флот. Уже к концу года «ветераны» выйдут из доков и пойдут в океан, в Арктику, на Тихий — показывать, что Россия не слабеет, а становится только сильнее», — говорится в материале.

Согласно открытой информации, сайт, на котором появилась публикация, был создан недавно. Он позиционирует себя как новостной, однако не имеет регистрацию СМИ и выходных данных. В Telegram-канале военкора Стешина при этом подобных публикаций нет.

Документа, который приводится на сайте и в соцсетях, нет в открытом доступе. Кроме того, в приказе упоминается Департамент государственного заказчика вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, которого не существует в структуре Минобороны России. Печать, которая присутствует на опубликованном приказе о ВМФ, в действительности взята из приказа Минобороны «О внесении изменений в правила ношения военной формы одежды, знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Информация о восстановлении списанных кораблей появилась на фоне заявления помощника президента РФ Николая Патрушева о приоритетах кораблестроения. Он отметил, что разработка и внедрение новых материалов и технологий являются ключевыми приоритетами развития судостроительной промышленности России.

Президент России Владимир Путин в декабре выступил на расширенном заседании Коллегии Минобороны России и сообщил, что состав Военно-морского флота в 2025 году пополнили новые подлодки и 19 надводных кораблей и судов. «Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой», — сообщил он.

В начале ноября состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск» в Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Подводная лодка спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

В октябре Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон». По его словам, он не имеет аналогов в мире и превосходит по мощности «Сармат». «Посейдон» предназначен для поражения авианосных ударных групп, береговых укреплений и инфраструктуры противника.

В соцсетях уже распространялась недостоверная информация с использованием имен российских военкоров. В ноябре 2025-го военкор Александр Коц сообщил, что в сети со ссылкой на него распространяются некие рекомендации Минобороны — как правильно показывать фото кораблей ВМФ. «Без ржавчины и царапин. Иначе — уголовная статья. А это, мама дорогая, цензура, возмущаюсь «я». Короче, не имею никакого отношения ни к этой сетке, ни к этим новостям», — сообщил он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».