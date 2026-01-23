Реклама

14:08, 23 января 2026Наука и техника

Применение пушек времен Сталина в зоне СВО объяснили

«Известия»: Разработанная в 1950-е годы М-46 — это дальнобойное орудие
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пушки М-46, которые активно применяют в зоне СВО, ценят за дальнобойность. Применение орудия, созданного во времена советского лидера Иосифа Сталина, объяснили «Известия».

Разработанные в 1950-е годы пушки работают под корректировку от разведывательных беспилотников. Снаряды 130-миллиметровых орудий эффективно уничтожают опорные пункты и укрепления противника.

«Все потому, что они до сих пор остаются одними из самых дальнобойных средств поражения в своем классе. Это одна из причин, по которой М-46 востребованы сегодня», — говорится в материале.

Автор статьи добавил, что мобильность артиллерии отошла на второй план, а дальность стала одним из важнейших параметров.

Производство М-46 начали в 1951 году. Буксируемая пушка с длиной ствола более семи метров способна поражать цели активно-реактивными снарядами на дальности около 37 километров.

В октябре 2025 года источники «Известий» сообщили, что подразделения территориальной обороны БАРС вооружили самоходными артиллерийскими установками «Гиацинт» и «Мальва».

