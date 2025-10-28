Российскую тероборону вооружили «Гиацинтами» и «Мальвами»

«Известия»: Подразделения теробороны «БАРС» вооружили САУ «Мальва» и «Гиацинт»

Подразделения территориальной обороны «БАРС» вооружили самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гиацинт» и «Мальва». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что добровольцы осваивают новую артиллерию. «Мальвы» и «Гиацинты» успешно применяли в ходе недавних маневров на полигоне. Артиллерийские подразделения теробороны будут поддерживать мотострелков, поражать технику, пехоту и укрепления противника.

«Своя артиллерия, которая готова тут же вступить в бой, усилит подразделения наших резервистов», — подчеркнул военный эксперт Юрий Лямин.

В основе САУ «Мальва» лежит 152-миллиметровая гаубица 2А64, которую также устанавливают на САУ «Мста-С», на четырехосном колесном шасси. Такую установку можно оперативно перебрасывать, используя дороги общего пользования. Дальность стрельбы орудия с длиной ствола в 47 калибров составляет 24,5 километра. «Гиацинт» в том же калибре может поражать цели на дальности более 33 километров. Этого добились за счет увеличения объема зарядной каморы. Существует буксируемый «Гиацинт-Б», самоходная пушка «Гиацинт-С» на гусеничном шасси и колесный «Гиацинт-К».

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что «Гиацинт-К» разработали в кратчайшие сроки по итогам применения установок «Мальва».