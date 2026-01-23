Призывы к диверсиям против российских военных привели к рецидивисту

Житель Владимира получил 3,5 года за оправдание терроризма и призыв к диверсиям

Суд приговорил к 3,5 года колонии жителя Владимира, который в чате призывал к диверсиям против российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Владимирской области Евгения Горина.

Как установил суд, мужчина 1990 года рождения размещал сообщения в чате популярного мессенджера, пока находился дома и на работе. В них он оправдывал терроризм и призывал к диверсиям.

Во время расследования дела задержанный во всем сознался. Его признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По данным следствия, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за расправу с экстремистскими мотивами, хулиганство и мошенничество. Последний приговор он получил, когда занимался оказанием юридической помощи и коммерцией.

Ранее запорожец в соцсетях призывал лишать жизни российских военных.