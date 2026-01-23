Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:37, 23 января 2026Россия

Путин на английском поприветствовал Уиткоффа

Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Nice to meet you again («Рад снова вас видеть» — прим. «Ленты.ру»)», — сказал российский лидер, приветствуя Уиткоффа. Спецпосланник президента США в свою очередь ответил, что очень рад видеть Путина.

Также отмечается, что встреча российской и американской делегаций продолжается уже больше часа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский также будет готов к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф представил Путину нового участника делегации США. Кто такой Джош Грюнбаум?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В Дании озвучили красную линию в переговорах с США

    Зеленский снова не надел галстук на встречу с Трампом

    Пожар на Славянской ТЭС сняли на видео

    Женщинам рассказали о последствиях частой симуляции оргазма

    Кара Делевинь в прозрачном наряде попала в объектив папарацци

    Эксперт дал прогноз по выводу украинских войск из Донбасса

    В Белом доме объяснили появление нового синяка на руке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok