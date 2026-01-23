Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Nice to meet you again («Рад снова вас видеть» — прим. «Ленты.ру»)», — сказал российский лидер, приветствуя Уиткоффа. Спецпосланник президента США в свою очередь ответил, что очень рад видеть Путина.

Также отмечается, что встреча российской и американской делегаций продолжается уже больше часа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский также будет готов к переговорам.