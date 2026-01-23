Реклама

Раскрыт портрет орудующего в одном из самых богатых городов России преступника

В Москве прокуратура установила портрет среднестатистического преступника
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве в 2025 году преступления совершал чаще всего приезжий мужчина в возрасте от 30 до 49 лет со средним образованием и без постоянного дохода. Такой портрет среднестатистического преступника установила столичная прокуратура, которая поделилась этой информацией с «Лентой.ру».

За 2025 год правоохранители выявили более 31 тысячи лиц, совершивших преступления на территории Москвы. Из них более половины не жители столицы без постоянного дохода. При этом 53,2 процента задержанных были в возрасте от 30 до 49 лет.

В ведомстве отметили, что на 20 процентов снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. За 2025 год к уголовной ответственности привлекли свыше 25 тысяч мужчин и более 5000 женщин.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Москве с начала года выявили 2,4 тысячи коррупционных преступлений.

