Раскрыты подробности обмана мошенниками пропавшего подростка

Аферисты сняли квартиру для обманутого подростка и находившейся с ним девушки

Обманувшие 14-летнего подростка в Красноярске аферисты сняли для него и сопровождающей его 18-летней девушки квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным агентства, по указу неизвестных мальчик похитил в своем доме три миллиона рублей. Эти деньги он передал мошенникам.

Ранее подростка с девушкой обнаружили полицейские в арендованной квартире на проспекте Красноярский рабочий. Спутницей подростка оказалась 18-летняя жительница Сургута. Она тоже была вовлечена в преступную схему. Девушка встретила мальчика и отвела его на съемную квартиру, откуда он написал отцу требование выкупа в размере 30 миллионов рублей за освобождение.

