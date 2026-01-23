Раскрыты подробности обороны ВСУ в Константиновке

Военный эксперт Киселев: Ситуация под Константиновкой остается сложной

Ситуация под Константиновкой остается одной из самых сложных в ходе проведения специальной военной операции (СВО), так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили промышленную и высотную застройку города к многомесячной обороне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.

«Но и на окраинах оборона очень серьезная: минные поля, эшелонированные фортификации и, главное, значительные резервы БПЛА и боеприпасов. На подходах к городу пристрелян буквально каждый метр. Они тщательно готовились», — пояснил эксперт.

Киселев добавил, что говорить о боях в многоэтажной застройке пока преждевременно. По его словам, они могут начаться не раньше весны из-за сложных погодных условий, которые затрудняют логистику.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские военные успешно продвигаются на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). По словам авторов, Вооруженные силы (ВС) России постепенно охватывают Константиновку с флангов и в том числе наступают в Ивановке.