04:38, 23 января 2026Мир

Стали известны участники предстоящих переговоров в Абу-Даби от России

На переговоры в Абу-Даби от России поедут представители руководства Минобороны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Стив Уиткофф

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Переговорная группа России по вопросам безопасности сформирована и в ближайшие часы вылетит на переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ее состав вошли представители руководства Минобороны.

Кроме того, российская делегация получила от президента Владимира Путина конкретные инструкции.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби.

Переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.

