Стали известны участники предстоящих переговоров в Абу-Даби от России

Переговорная группа России по вопросам безопасности сформирована и в ближайшие часы вылетит на переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в ее состав вошли представители руководства Минобороны.
Кроме того, российская делегация получила от президента Владимира Путина конкретные инструкции.
Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби.
Переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.