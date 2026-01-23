Стали известны участники предстоящих переговоров в Абу-Даби от России

На переговоры в Абу-Даби от России поедут представители руководства Минобороны

Переговорная группа России по вопросам безопасности сформирована и в ближайшие часы вылетит на переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ее состав вошли представители руководства Минобороны.

Кроме того, российская делегация получила от президента Владимира Путина конкретные инструкции.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби.

Переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершились ночью 23 января. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа.