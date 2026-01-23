Реклама

Экономика
17:44, 23 января 2026Экономика

Россиян обвинили в квартирном туризме

Доля квартирных туристов выросла до 40 процентов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Доля «квартирных туристов» — россиян, которые просматривают квартиры, но не покупают их, выросла к началу года до 40 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Инком-Недвижимость».

В начале 2025 года доля «туристов» на рынке не превышала 15 процентов от общего числа потенциальных покупателей, добавили в агентстве.

Обычно доля таких людей на рынке увеличивается в периоды, когда сделок с квартирами становится меньше, отметила руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

Владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков рассказал, что некоторые россияне приходят в квартиры, чтобы посмотреть, как живут другие. Некоторым интересно, как живут соседи. Еще одна причина — люди пытаются «примерить» на себя определенную квартиру, несмотря на то, что денег на нее нет.

Еще одна категория — люди, которые пока не собираются покупать новое жилье, пытаясь сначала найти то, что им подходит. Часто такие покупатели не могут сразу продать свою квартиру, и нужное жилье уходит другим. Посещают квартиры и конкуренты — риелторы или менеджеры соседних проектов.

Ранее россиян призвали не медлить с покупкой квартиры: цены продолжат расти, и с рынка быстро уходят ликвидные варианты, предупредили в «Центре оформления недвижимости Кайрос+».

