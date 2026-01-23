Россиян предупредили об аномальной «зимней жаре» в ряде регионов

Вильфанд: Аномальная «зимняя жара» надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Известиями» предупредил россиян сразу о двух природных аномалиях: Центральный федеральный округ накроют особенно сильные холода, а на Чукотку наоборот придет «зимняя жара».

«Теплая погода, просто «жара зимняя», прогнозируется на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области. Там сейчас развивается глубокий циклон», — отмечает Вильфанд.

Как пояснил синоптик, по восточной периферии циклона забрасывается теплый тихоокеанский воздух, из-за чего в этих регионах температура на 20–25 градусов выше нормы. Даже в самой холодной точке мира — Оймяконе, по словам Вильфанда, будет всего до минус 25 градусов.

А вот в центре европейской части России наоборот началось понижение температуры, она будет ниже нормы на три-четыре градуса.

Так, например, в Москве 23 января столбики термометров покажут до минус 18 градусов, а в Московской области до минус 20 градусов, что на целых семь градусов ниже нормы. Самые сильные холода накроют Центральный федеральный округ, там ожидается до минус 27 градусов.

