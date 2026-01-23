Реклама

Экономика
03:12, 23 января 2026Экономика

Россиян предупредили об аномальной «зимней жаре» в ряде регионов

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Известиями» предупредил россиян сразу о двух природных аномалиях: Центральный федеральный округ накроют особенно сильные холода, а на Чукотку наоборот придет «зимняя жара».

«Теплая погода, просто «жара зимняя», прогнозируется на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области. Там сейчас развивается глубокий циклон», — отмечает Вильфанд.

Как пояснил синоптик, по восточной периферии циклона забрасывается теплый тихоокеанский воздух, из-за чего в этих регионах температура на 20–25 градусов выше нормы. Даже в самой холодной точке мира — Оймяконе, по словам Вильфанда, будет всего до минус 25 градусов.

А вот в центре европейской части России наоборот началось понижение температуры, она будет ниже нормы на три-четыре градуса.

Так, например, в Москве 23 января столбики термометров покажут до минус 18 градусов, а в Московской области до минус 20 градусов, что на целых семь градусов ниже нормы. Самые сильные холода накроют Центральный федеральный округ, там ожидается до минус 27 градусов.

Ранее россиянам перечислили простые способы модно одеться в морозы.

