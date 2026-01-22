Россиянам перечислили способы модно одеться в морозы

Дизайнер Алексей Егоров призвал носить полусвитер с короткой молнией в морозы

Член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, стилист Алексей Егоров перечислил россиянам способы модно одеться в морозы. Материал на данную тему публикует «Газета.ru».

По словам эксперта, популярностью пользуется полусвитер с короткой молнией базовых однотонных вариантов и фактурной вязки. «Воротник на молнии позволяет носить свитер как в полностью застегнутом виде, так и расстегнув ворот для более расслабленного образа. Это идеальное решение для переменчивой зимней погоды», — пояснил дизайнер.

Данный свитер Егоров призвал носить поверх водолазки вместе с объемным пальто свободного кроя и широкими брюками.

Это практичная многослойность для зимы, которая сочетает комфорт и стиль. Водолазка создает дополнительный утепляющий слой, полусвитер позволяет регулировать температуру в помещении, а объемное пальто защищает от ветра и холода Алексей Егоров стилист

При этом собеседник издания подчеркнул, что в наступившем сезоне эксперты сделали ставку на природные оттенки — шоколадный, серый, оливковый и глубокий синий.

Ранее в январе стилист назвал подходящий для россиянок любого возраста предмет гардероба. Речь шла о миди-юбках с объемом в стиле Dior.