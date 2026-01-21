Стилист назвал подходящий для россиянок любого возраста предмет гардероба

Стилист Егоров назвал пышную миди-юбку подходящей для любого возраста и фигуры

Член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, стилист Алексей Егоров назвал подходящий для россиянок любого возраста предмет гардероба. Комментарий на данную тему публикует «Газета.ru».

По словам модного эксперта, всегда будет актуален силуэт New Look, созданный Кристианом Диором в 1947 году. Речь идет об идеализированной фигуре «песочных часов» с тонкой талией, пышной юбкой и приталенным верхом. При этом Егоров подчеркнул, что особенность современной версии упомянутого стиля в сочетании с объемным верхом.

Сегодня дизайнеры переосмысляют наследие Диора с учетом практичности и многофункциональности. В тренде миди-юбки с объемом — они сохраняют женственность оригинального силуэта, но стали более носкими. Обязательный акцент на талии остается, но теперь его создают не только корсетами, а высокой посадкой юбок, поясами или приталенным кроем Алексей Егоров стилист

Популярные пышные юбки стилист посоветовал сочетать с оверсайз-свитером, объемной блузой или жакетом свободного кроя. В то же время собеседник издания добавил, что правильно подобранна юбка миди с акцентом на талии подойдет почти любой фигуре.

«Зимой миди-юбку в духе Диора можно сочетать с водолазкой, кардиганом и пальто приталенного силуэта или надеть под нее плотные колготки и высокие сапоги. Многослойность не только практична, но и добавляет образу глубины», — заключил специалист.

Ранее в январе были названы самые модные цвета 2026 года по версии Pinterest. По версии интернет-площадки, в топе пользователей оказались холодный синий, нефритовый и сливово-черный.