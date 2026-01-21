Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:26, 21 января 2026Ценности

Стилист назвал подходящий для россиянок любого возраста предмет гардероба

Стилист Егоров назвал пышную миди-юбку подходящей для любого возраста и фигуры
Екатерина Ештокина

Фото: Horst P. Horst / Conde Nast / Getty Images

Член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, стилист Алексей Егоров назвал подходящий для россиянок любого возраста предмет гардероба. Комментарий на данную тему публикует «Газета.ru».

По словам модного эксперта, всегда будет актуален силуэт New Look, созданный Кристианом Диором в 1947 году. Речь идет об идеализированной фигуре «песочных часов» с тонкой талией, пышной юбкой и приталенным верхом. При этом Егоров подчеркнул, что особенность современной версии упомянутого стиля в сочетании с объемным верхом.

Сегодня дизайнеры переосмысляют наследие Диора с учетом практичности и многофункциональности. В тренде миди-юбки с объемом — они сохраняют женственность оригинального силуэта, но стали более носкими. Обязательный акцент на талии остается, но теперь его создают не только корсетами, а высокой посадкой юбок, поясами или приталенным кроем

Алексей Егоровстилист

Популярные пышные юбки стилист посоветовал сочетать с оверсайз-свитером, объемной блузой или жакетом свободного кроя. В то же время собеседник издания добавил, что правильно подобранна юбка миди с акцентом на талии подойдет почти любой фигуре.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

«Зимой миди-юбку в духе Диора можно сочетать с водолазкой, кардиганом и пальто приталенного силуэта или надеть под нее плотные колготки и высокие сапоги. Многослойность не только практична, но и добавляет образу глубины», — заключил специалист.

Ранее в январе были названы самые модные цвета 2026 года по версии Pinterest. По версии интернет-площадки, в топе пользователей оказались холодный синий, нефритовый и сливово-черный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Встречу делегаций Украины и США на форуме в Давосе анонсировали

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok