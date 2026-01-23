Реклама

Россиянам назвали указывающий на инфаркт «сигнал тревоги»

Врач Мясников назвал боль сигналом тревоги, указывающим на инфаркт
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» симптом, указывающий на инфаркт. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что речь идет о боли.

«Боль — это сигнал тревоги. Ты идешь, у тебя ишемия (проблемы с кровоснабжением органа, в данном случае сердца — прим. «Ленты.ру»), у тебя заболело, ты остановился. Это сигнал: "Мужик, стой, все плохо, отдыхаем"», — объяснил Мясников.

Доктор добавил, что те люди, которые переносят инфаркт без боли, подвержены большей опасности, так как они могут не заметить, что пережили это опасное состояние.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Сергей Попов рассказал о неочевидных симптомах, свидетельствующих об инфаркте. К ним он отнес метеоризм, рвоту и вздутие живота. Кроме того, отметил врач, при инфаркте может не быть боли в груди.

