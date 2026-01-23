Реклама

07:31, 23 января 2026

Россиянам рассказали о способах получить компенсацию за переработки на удаленке

Эксперт Роскачества Ганькина: Удаленка не отменяет трудовое законодательство
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Чтобы получить доплату за переработки на удаленке, необходимо зафиксировать все дополнительные задачи, которые выходят за рамки рабочего дня, например, письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале и сообщения в рабочих мессенджерах. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Важно понимать, что удаленный формат не отменяет требований трудового законодательства. С точки зрения закона, внеурочная работа — это работа за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя. И не имеет значения, где вы ее выполняете: в офисе или сидя у себя в квартире. Если у вас установлен график, все, что выходит за эти рамки, является сверхурочной работой и подлежит повышенной оплате либо компенсации временем отдыха», — рассказала Ганькина.

Ключевая проблема удаленки — это фиксация факта переработки, отметила она, уточнив, что здесь действует простое правило: если нет фиксации, то нет и доказательств. Поэтому все задания, выходящие за рамки рабочего времени, важно подтверждать письменно, посоветовала специалист.

«Это могут быть письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале, сообщения в рабочих мессенджерах. Желательно, чтобы было видно время постановки задачи и ожидание ее выполнения вне рабочего дня. Если работодатель регулярно инициирует такую работу, разумно направить ему письменное обращение с просьбой оформить сверхурочную работу официально», — сообщила Ганькина.

Также важно учитывать ненормированный рабочий день, что должно быть прописано в трудовом договоре. Компенсация за него — дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней, напомнила эксперт.

Ранее сообщалось, что после нескольких лет популярности удаленного формата работы, ставшего распространенным в годы пандемии коронавируса, россияне стали активнее проявлять интерес к работе в очном формате.

