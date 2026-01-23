Россиянам рассказали о способах получить компенсацию за переработки на удаленке

Эксперт Роскачества Ганькина: Удаленка не отменяет трудовое законодательство

Чтобы получить доплату за переработки на удаленке, необходимо зафиксировать все дополнительные задачи, которые выходят за рамки рабочего дня, например, письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале и сообщения в рабочих мессенджерах. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Важно понимать, что удаленный формат не отменяет требований трудового законодательства. С точки зрения закона, внеурочная работа — это работа за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя. И не имеет значения, где вы ее выполняете: в офисе или сидя у себя в квартире. Если у вас установлен график, все, что выходит за эти рамки, является сверхурочной работой и подлежит повышенной оплате либо компенсации временем отдыха», — рассказала Ганькина.

Ключевая проблема удаленки — это фиксация факта переработки, отметила она, уточнив, что здесь действует простое правило: если нет фиксации, то нет и доказательств. Поэтому все задания, выходящие за рамки рабочего времени, важно подтверждать письменно, посоветовала специалист.

«Это могут быть письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале, сообщения в рабочих мессенджерах. Желательно, чтобы было видно время постановки задачи и ожидание ее выполнения вне рабочего дня. Если работодатель регулярно инициирует такую работу, разумно направить ему письменное обращение с просьбой оформить сверхурочную работу официально», — сообщила Ганькина.

Также важно учитывать ненормированный рабочий день, что должно быть прописано в трудовом договоре. Компенсация за него — дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней, напомнила эксперт.

Ранее сообщалось, что после нескольких лет популярности удаленного формата работы, ставшего распространенным в годы пандемии коронавируса, россияне стали активнее проявлять интерес к работе в очном формате.