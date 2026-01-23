Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:08, 23 января 2026ЦенностиЭксклюзив

Россияне стали чаще перепродавать подарки

«Авито»: Россияне стали чаще перепродавать ненужные им подарки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали чаще перепродавать ненужные им подарки, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Авито». Исследование проводилось на базе объявлений на платформе.

Выяснилось, что за первую половину января 2026 года пользователи перепродали на 35 процентов больше новогодних подарков, чем за аналогичный период прошлого года. Всего сейчас на сайте активны 83 тысячи объявлений, где в описании встречается «подарили, не пользуюсь».

По данным аналитиков, заметнее всего за этот год выросли перепродажи наборов для макияжа и маникюра — в шесть раз. На втором месте — смартфоны, также на 60 процентов выросли продажи уходовой косметики, на 42 — фототехники и на 38 — консолей и игр для приставок.

Среди прочего россияне часто перепродавали кухонную технику, средства для волос, аудио- и видеотехнику. Кроме того, на 12 процентов выросли перепродажи товаров для компьютера (комплектующие, периферия и другие товары), на 11 — аксессуаров и на 8 — ноутбуков.

В ноябре сообщалось, что россияне внезапно полюбили мех и золото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Друга Зеленского заподозрили в работе на Россию

    Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

    Появилась версия о влиянии мошенников на объявившего о похищении российского подростка

    На Западе оценили эскорт российских ракетоносцев

    Россияне стали чаще перепродавать подарки

    Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

    В Москве замерзла Останкинская башня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok