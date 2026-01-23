Россияне выбрали лучшие авто 2025 года

Читатели «Авто Mail» назвали Belgee X50 лучшим компактным кроссовером 2025 года

Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года. Результатами ежегодной премии тематическое издание поделилось с «Лентой.ру».

Так, в категории «Компактный кроссовер» победил Belgee X50. Он входит в число самых востребованных машин на рынке РФ. Далее идут оба представителя семейства Lada Niva: трехдверная Legend и пятидверная Travel.

Лучшим «Среднеразмерным кроссовером стоимостью до двух миллионов рублей» был выбран Haval Jolion. На вором и третьем месте — Haval M6 и Bestune T77.

Победу в номинации «Среднеразмерные кроссоверы до трех миллионов рублей» одержал Haval F7. Второе и третье место достались Belgee X70 и Chery Tiggo 7 Pro Max. А в классе «Дорогой среднеразмерный кроссовер» победителем был выбран Geely Monjaro, который уже несколько лет держится в топах продаж. Далее расположились Tank 300 и Haval H7.

В тройке лучших в номинации «Полноразмерный кроссовер» оказались Tank 700, Tank 500 и Haval H9. В категории «Небольшой седан или лифтбек» победителями значатся Geely Emgrand, Uni-V и Lada Vesta. Победу в категории «Большой седан или лифтбек» завоевал Geely Preface. Второе место и третье место заняли Hongqi H9 и «Москвич 6».

В категории «Гибриды или электромобили» абсолютным лидером был выбран гибридный Voyah Free, а в категории «Пикапы» выиграл УАЗ Пикап, опередивший популярный JAC T9 и Changan Hunter Plus.

В голосовании приняли участие более 300 тысяч человек. Победителей выбирали среди 120 моделей.

Ранее стало известно, что экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42 процента, до 632,3 тысяч легковушек, а также микроавтобусов, вмещающих до девяти человек.