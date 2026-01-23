Россиянин едва не потерял слух из-за оставленных берушей

В Подмосковье мужчина едва не потерях слух из-за оставленных в ушах берушей

В городе Видное в Подмосковье 24-летний мужчина едва не потерях слух из-за оставленных в ушах берушей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, россиянин обратился в больницу с жалобами на боль в ухе. На осмотре врач обнаружил причину снижения слуха: внутри застрял кусок берушей.

Пациент вспомнил, что два года назад пользовался затычками для ушей, работая в шумном коллективе, из правого уха тогда вкладыш не извлек.

Несмотря на двухлетнее пребывание фрагмента в ухе, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали, заверил оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

До этого стало известно, что житель Санкт-Петербурга ослеп от удара любимой стаканом и простил ее.

