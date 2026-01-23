Россиянин окунул кричащих маленьких детей в ледяное море и попал на видео

В Сочи мужчина окунул двух маленьких детей в море

В Сочи Краснодарского края мужчина окунул двух своих маленьких детей в ледяное море. За этим его застали прохожие, снявшие происходящее на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье несет в море кричащую девочку, несколько раз окуная ее с головой в воду. Затем он погружает младшего ребенка, которому, как утверждается, около года. Судя по записи, находившиеся в этот момент рядом люди были одеты в шапки и куртки.

По словам очевидцев, инцидент произошел утром 23 января. В этот момент температура воздуха в Сочи составляла около 9 градусов тепла, а вода не прогревалась выше 10 градусов. Собеседники издания рассказали, что на замечание мужчина отреагировал агрессивно. «Подходила девушка, тоже мама с коляской, в ней грудничок. Она спросила, что он делает. В ответ мужчина начал хамить и орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: "Я — мама". А он ответил: "А я — отец"», — поделилась местная жительница.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель окунул годовалого ребенка в прорубь в 30-градусный мороз. Как выяснили журналисты, мужчина практикует закаливание.