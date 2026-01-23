Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 23 января 2026Россия

Россиянин окунул кричащих маленьких детей в ледяное море и попал на видео

В Сочи мужчина окунул двух маленьких детей в море
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Сочи Краснодарского края мужчина окунул двух своих маленьких детей в ледяное море. За этим его застали прохожие, снявшие происходящее на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье несет в море кричащую девочку, несколько раз окуная ее с головой в воду. Затем он погружает младшего ребенка, которому, как утверждается, около года. Судя по записи, находившиеся в этот момент рядом люди были одеты в шапки и куртки.

По словам очевидцев, инцидент произошел утром 23 января. В этот момент температура воздуха в Сочи составляла около 9 градусов тепла, а вода не прогревалась выше 10 градусов. Собеседники издания рассказали, что на замечание мужчина отреагировал агрессивно. «Подходила девушка, тоже мама с коляской, в ней грудничок. Она спросила, что он делает. В ответ мужчина начал хамить и орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: "Я — мама". А он ответил: "А я — отец"», — поделилась местная жительница.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель окунул годовалого ребенка в прорубь в 30-градусный мороз. Как выяснили журналисты, мужчина практикует закаливание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Российский рецидивист сел на 17 лет за расправу над Колдуном

    Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

    Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

    Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

    В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

    Доллару предсказали худшую неделю из-за политического кошмара

    Российский чиновник допустил халатность при ремонте необходимых при пожарах конструкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok