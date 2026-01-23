Реклама

10:07, 23 января 2026

Россиянин получил 13 лет колонии после эксперимента пасынка с лампочкой и задним проходом

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Житель Уфы получил 13 лет колонии строгого режима после эксперимента пасынка с лампочкой и задним проходом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По словам матери ребенка, она воспитывала двух детей от предыдущего брака, когда съехалась с возлюбленным. Бывший муж не смог смириться с этим и при первой возможности забрал детей, отказавшись их возвращать.

Незадолго до этого, по рассказам женщины, десятилетний сын спросил у нее, загорится ли лампочка, если ее засунуть в задний проход. Через несколько дней ребенок решил проверить это на практике, свидетелем эксперимента стал отчим. Он снял происходящее на видео.

Когда биологический отец забрал мальчиков себе, отчим отправил это видео ему на телефон со словами, что детей нужно не делить, а воспитывать. Однако через четыре месяца отчим узнал, что в отношении него подано заявление о действиях сексуального характера и истязании детей. Ребенок дал показания о том, что опыт с лампочкой его заставил провести отчим.

Ранее сообщалось, что в Барнауле друзья-подростки в поисках заработка попали под серьезную статью.

