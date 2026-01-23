Реклама

09:38, 23 января 2026

Россиянин за несколько секунд уложил на лед канадца и избил американца в матче НХЛ

Россиянин Никишин уложил на лед канадца и избил американца в матче НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Каролина Харрикейнс» Александр Никишин за несколько секунд уложил на лед двух соперников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине второго периода россиянин провел силовой прием против канадца Ника Лардиса, после чего за одноклубника вступился американец Оливер Мур, атаковавший защитника. Никишин скинул перчатки и избил его: через несколько секунд форвард также оказался на льду.

За драку Никишин был оштрафован на пять минут. Мур получил «5+2» минут штрафа.

Матч прошел в ночь на пятницу, 23 января. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в овертайме зрители не увидели голов, а победный буллит реализовал Мур. Никишин очков не набрал.

