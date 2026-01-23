Реклама

Россия
19:54, 23 января 2026Россия

Российский депутат получил ранение в зоне СВО

Астраханский депутат Бабушкин получил ранение в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Депутат Астраханской облдумы Евгений Бабушкин получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора области в Telegram.

На данный момент парламентарий проходит лечение в военном госпитале в Московской области.

«Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов навестил раненого бойца СВО — депутата региональной думы от ЛДПР Евгения Бабушкина», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков.

