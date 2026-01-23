Новый смартфон Samsung назвали убийцей защитных пленок

Ice Universe: Samsung Galaxy S26 получит сверхпрочное стекло с антибликом

Смартфоны Samsung Galaxy S26 выйдут с новым встроенным защитным стеклом с антибликовыми функциями. Об этом в своем X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Специалист выяснил, что все устройства серии Galaxy S26 получат стекло Gorilla Glass нового поколения. По словам инсайдера, оно будет обладать такими выдающимися свойствами, что избавит от необходимости ставить на экран дополнительные защитные пленки и стекла.

«Антибликовые пленки, защитные пленки — все они теряют свой смысл», — заметил Ice Universe, назвав новый смартфон Samsung убийцей защитных аксессуаров. Автор объяснил, что передняя панель девайсов будет содержать керамический материал, устойчивый к появлению царапин и трещин. Также дисплей телефонов будет иметь антибликовые свойства.

Так, автор объяснил, что при создании смартфонов была использована технология CoE, которая исключает необходимость использования дополнительных сверхпрозрачных пленок. «Когда все эти технологии заложены в стекло самого смартфона, индустрия защитных пленок для экранов оказывается на грани краха», — подытожил инсайдер.

Ранее Ice Universe предсказал, что презентация Samsung Galaxy S26 состоится 26 февраля. 11 марта смартфоны выйдут в широкую продажу.