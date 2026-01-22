Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 представят 26 февраля, смартфоны выйдут в продажу 11 марта

Корпорация Samsung представит новые смартфоны Galaxy S26 на мероприятии 26 февраля. Об этом в X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Новые аппараты корейского бренда появятся в конце февраля. По данным специалиста, мероприятие Unpacked пройдет в Южной Корее. Уже в день анонса устройств и до 4 марта у пользователей будет возможность оформить предзаказ на новые смартфоны.

Источники Ice Universe рассказали, что предварительная продажа телефонов Galaxy S26 стартует с 5 марта. Также ему стала известна дата выхода смартфонов в широкую продажу — 11 марта.

Скорее всего, в линейку устройству войдут три аппарата — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Ранее Ice Universe выяснил, что смартфоны Samsung выйдут в четырех расцветах — черной, белой, синей и фиолетовой. Главным цветом сезона окажется фиолетовый, который Samsung будет продвигать в рекламе новых смартфонов.

В конце января источники издания BusinessKorea рассказали, что Samsung придумала, как не повышать цены на смартфоны серии Galaxy A. Компания будет закупать недорогие передние панели у китайских партнеров.