Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:17, 22 января 2026Наука и техника

Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 представят 26 февраля, смартфоны выйдут в продажу 11 марта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Корпорация Samsung представит новые смартфоны Galaxy S26 на мероприятии 26 февраля. Об этом в X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Новые аппараты корейского бренда появятся в конце февраля. По данным специалиста, мероприятие Unpacked пройдет в Южной Корее. Уже в день анонса устройств и до 4 марта у пользователей будет возможность оформить предзаказ на новые смартфоны.

Источники Ice Universe рассказали, что предварительная продажа телефонов Galaxy S26 стартует с 5 марта. Также ему стала известна дата выхода смартфонов в широкую продажу — 11 марта.

Скорее всего, в линейку устройству войдут три аппарата — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Ранее Ice Universe выяснил, что смартфоны Samsung выйдут в четырех расцветах — черной, белой, синей и фиолетовой. Главным цветом сезона окажется фиолетовый, который Samsung будет продвигать в рекламе новых смартфонов.

В конце января источники издания BusinessKorea рассказали, что Samsung придумала, как не повышать цены на смартфоны серии Galaxy A. Компания будет закупать недорогие передние панели у китайских партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Российский космонавт поделился впечатлениями о первом полете на МКС

    Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok