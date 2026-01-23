Школьники избили и ограбили россиянина

В Москве подростки проникли в квартиру, избили мужчину и обокрали его

В Москве в отношении двух школьников возбуждено уголовное дело о грабеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

По данным издания, двое подростков проникли в квартиру жителя района Лыткарино. Они жестоко избили его, а после обокрали. Полиции удалось найти и задержать малолетних преступников.

В ближайшее время суд определится с мерой пресечения на время расследования уголовного дела.

Ранее в Татарстане сотрудники полиции задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину в подъезде, отобрали у нее рюкзак и надругались над ней.