Соловьев раскрыл впечатления от общения с Путиным

Журналист Соловьев назвал Путина глубоким и доброжелательным человеком

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскрыл впечатления от общения с президентом России Владимиром Путиным. В интервью Андрею Мамыкину, доступном на Rutube, он назвал главу государства доброжелательным человеком.

«Очень глубокий, очень внимательный, очень доброжелательный. Человек, которого не хочется подвести, вот просто чисто по-человечески», — ответил Соловьев на вопрос о том, какое впечатление на него произвел российский лидер.

По словам телеведущего, во время личных встреч с Путиным он понимал, что видит перед собой великого государственного деятеля.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал о встрече с российским лидером без камер. Военкор отметил, что у президента нордический характер.

До этого впечатлениями от встречи с Путиным поделилась блогерша Наташа Гасанханова. Она призналась, что растерялась при виде главы государства.