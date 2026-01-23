Стало известно о предстоящей встрече по Гренландии

Премьер Дании Фредериксен проведет встречу с коллегой из Гренландии Нильсеном

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу, 23 января, посетит Гренландию, где проведет встречу с главой правительства острова Йенсом-Фредериком Нильсеном. Об этом сообщила канцелярия премьера в социальной сети X.

«Премьер-министр Метте Фредериксен сегодня отправляется из Брюсселя в Нуук», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп Трамп сообщил о достижении договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

Согласно источникам Bloomberg, соглашение Трампа и Рютте предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, а также право Вашингтона на добычу полезных ископаемых на острове.