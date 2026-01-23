Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:43, 23 января 2026Спорт

Стало известно об экстренной госпитализации в Румынии бывшего тренера «Зенита»

ProSport: Бывший тренер «Зенита» Луческу экстренно госпитализирован в Румынии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу экстренно госпитализирован в Румынии. Об этом стало известно ProSport.

По информации источника, у 80-летнего тренера серьезные проблемы со здоровьем. которые начались в конце года из-за простуды. Позже заболевание дало осложнение на сердце.

Луческу с 2024 года возглавляет сборную Румынии. Он планировал лететь в Турцию, чтобы посмотреть за кандидатами в национальную команду на сборах румынских клубов, но поездку пришлось отменить.

Луческу наиболее известен по работе в донецком «Шахтере». Он возглавлял команду с 2004 по 2016 год. Под его руководством «Шахтер» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз обладателем Кубка страны и выигрывал Кубок УЕФА.

Румын также работал в петербургском «Зените» с 2016 по 2017 год. При нем клуб выиграл Кубок России и занял третье место в Российской премьер-лиге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

    Известной телеведущей сделают операцию из-за серьезной болезни

    В США объяснили причину жесткой политики в отношении Европы

    Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

    Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини

    На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

    В России назвали страну с самым низким чеком за проживание в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok