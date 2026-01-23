Стало известно об экстренной госпитализации в Румынии бывшего тренера «Зенита»

ProSport: Бывший тренер «Зенита» Луческу экстренно госпитализирован в Румынии

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу экстренно госпитализирован в Румынии. Об этом стало известно ProSport.

По информации источника, у 80-летнего тренера серьезные проблемы со здоровьем. которые начались в конце года из-за простуды. Позже заболевание дало осложнение на сердце.

Луческу с 2024 года возглавляет сборную Румынии. Он планировал лететь в Турцию, чтобы посмотреть за кандидатами в национальную команду на сборах румынских клубов, но поездку пришлось отменить.

Луческу наиболее известен по работе в донецком «Шахтере». Он возглавлял команду с 2004 по 2016 год. Под его руководством «Шахтер» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз обладателем Кубка страны и выигрывал Кубок УЕФА.

Румын также работал в петербургском «Зените» с 2016 по 2017 год. При нем клуб выиграл Кубок России и занял третье место в Российской премьер-лиге.